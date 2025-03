Internews24.com - Seconda squadra Inter, Vecchi nome caldo per la panchina? Ecco cosa filtra

di Redazione per la seconda squadra sul possibile ritorno in nerazzurro per il tecnico Tra i tanti nomi accostati alla panchina dell'U23, che l'anno prossimo, quasi ufficialmente prenderà parte al campionato di Serie C, c'è anche quello di Stefano Vecchi, obiettivo numero uno di Dario Baccin. Come riportato da Pasquale Guarro, lo scenario potrebbe dipendere dall'attuale promozione del Vicenza in Serie B, squadra allenata attualmente dal mister ex Primavera. Under 23, l'obiettivo numero uno di Dario Baccin per la panchina nerazzurra è Stefano Vecchi. Non semplice perché se per il tecnico arrivasse l'opportunità di allenare in B si aprirebbero nuovi scenari.