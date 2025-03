Seconda Madre | Oliviero Rainaldi a Roma esplora il mistero della vita in bianco e nero

Leggi su Funweek.it

Tra le tante bellissime mostre cheoffre in questa primavera 2025, nel cuore del centro storico c’è anchedi, dal 26 marzo al 23 maggio, una mostra eccezionalmente dedicata alla pittura con cui l’artista torna nel cuorecapitale per confrontarsi in dodici lavori su tela, realizzati interamente inutilizza ile ilper parlare di maternità, di origine. Il suo linguaggio affonda nelle radicimemoria collettiva e personale, dove il corpo è un simbolo e la pittura rivelazione. Colasanti: “costruisce un universo sospeso”Il critico Armando Colasanti parla di “invito, abbraccio, mutazione” come i tre atti essenzialiche emergono nella serie di dipinti cheporta a La Nuova Pesa.