SE VUOI LA PACE, PREPARA LA PACE

«Si vism, para bellum»: lo dicono e lo ripetono anche coloro che in latino non saprebbero declinare «Rosa, rosae» ma credono che faccia tanto chic ripetere all’infinito un concetto di per sé storicamente sbagliato ma oggi improponibile, visto che ai tempi dei romani non esisteva l’arma atomica e nemmeno le bombe o i carri armati. Questa precisazione non serve a nobilitare la guerra, mai, in nessuna epoca, ma a rendere evidente ciò che sosteneva Einstein, ossia che dopo la Terza guerra mondiale la Quarta, ammesso che dovesse rimanere qualche essere umano sulla Terra, si combatterebbe con pietre e bastoni, in quanto gli ordigni nucleari provocherebbero un livello di distruzione tale che non esisterebbe più nulla. E allora, pensiamo che sia opportuno introdurre questa riflessione sull’Europa contemporanea citando una frase di Maria Montessori: «Tutti parlano dima nessuno educa alla