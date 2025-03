Gamberorosso.it - "Se non si eliminano i dazi Usa, la vendemmia 2025 sarà compromessa". L'allarme del Consorzio vino Chianti

Leggi su Gamberorosso.it

«Uno del 200% sulle esportazioni dinegli Stati Uniti significherebbe il blocco totale delle vendite Oltreoceano e metterebbe in ginocchio le aziende produttrici, che con i magazzini pieni sarebbero costrette a fermare la produzione e a ricorrere alla cassa integrazione per i dipendenti».A scriverlo nero su bianco è il presidente del, Giovanni Busi in una lettera indirizzata al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, al ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, e al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.Danni incalcolabiliLa lettera delarriva all’indomani del blocco delle importazioni di vini europei annunciati da diversi importatori statunitensi e vivamente consigliato dalla statunitense Wine Trade Alliance. In particolare, per ilDocg significherebbe rinunciare ad un mercato fondamentale, come ricorda Busi: «La nostra denominazione esporta ogni anno negli Usa circa il 25% della produzione.