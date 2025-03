Ilrestodelcarlino.it - Scuole a Bologna, nessuna classe in più alle Drusiani e Zanotti

, 21 marzo 2025 –in più all’elementaree alla media, nonostante la pioggia di iscrizioni. Un no che arriva da via Castagnoli, dal Provveditorato e che finisce nero su bianco in una lettera aperta del Consiglio di Istituto dell’Istituto comprensivo 2 di cui fanno parte le duee che incassa la solidarietà di Gabriele Caforio, segretario Flc Cgil die di Romolo Calcagno, rsu Flc Cgil del comprensivo. Nella lettera si chiede l’intervento delle istituzioni per fare pressione su via Castagnoli per avere le classi in più. “A fronte dell'ennesima riduzione degli organici voluta dall'ultima legge di bilancio con 5.660 docenti e 2174 Ata in meno previsti in tutta Italia, lerisultano essere ancora l'agnello sacrificale per far quadrare i conti del Governo, lo stesso che sta per aumentare le spese militari”, accusano Caforio e Calcagno.