Scuola vietati schwa e asterischi nelle circolari | la stretta del ministro Valditara ai presidi

No aglie allo(?)comunicazioni scolastiche. A deciderlo è il ministero dell’Istruzione e del Merito, che con una circolare inviata a tutti iraccomanda le scuole di non usare questi simboli, solitamente adottati per un linguaggio più inclusivo di tutte le identità di genere. «Il loro impiego è in contrasto con le norme linguistiche e rischia di compromettere la comprensibilità della comunicazione istituzionale», si giustifica il ministero in una nota. A sostegno della sua posizione, il dicastero di Viale Trastevere chiama in causa l’Accademia della Crusca, che «più volte ha espresso riserve sull’uso di segni grafici non convenzionali, sottolineando come possano ostacolare la leggibilità e l’accessibilità dei testi ufficiali. L’uso arbitrario di questi simboli – prosegue il ministero – introduce elementi di ambiguità e disomogeneità, rendendo la comunicazione meno efficace».