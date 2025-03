Thesocialpost.it - Scuola, Valditara contro asterischi e schwa: “Nelle comunicazioni serve rispetto per l’italiano”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha ribadito la necessità di mantenere un uso corretto della lingua italiana nei documenti ufficiali delle scuole, vietando l’impiego dell’asterisco e delloistituzionali. In una circolare inviata a tutti gli istituti, il ministero ha chiarito che queste soluzioni non rispettano le regole linguistiche e potrebbero compromettere la chiarezza dei testi.“ufficiali è imprescindibile ildelle regole della lingua italiana. L’uso di segni grafici non conformi, come l’asterisco (*) e lo(?), è in contrasto con le norme linguistiche e rischia di compromettere la chiarezza e l’uniformità della comunicazione istituzionale”, si legge nel documento diffuso dal ministero.Per avvalorare la sua posizione,ha citato il parere dell’Accademia della Crusca, che più volte ha espresso dubbi sull’uso di queste forme nei testi ufficiali.