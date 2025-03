Ilrestodelcarlino.it - Scudetto, da parola tabù a orizzonte

. Laproibita è tornata di attualità. L’ha pronunciata Marcella, la figlia del grande Angiolino Schiavio, detto Anzlein. Angelo lo è davvero nel paradiso del pallone rossoblù, perché lui era il centravanti del Bologna che faceva tremare il mondo negli anni Trenta fra scudetti e Coppe europee. Marcella ha spezzato unma non ha fatto una semplice boutade né una battuta a sensazione. Ha spiegato che la società di Saputo ha tutti i valori e le qualità per puntare anche allo. Improvvisamente quel baratro profondo oltre sessant’anni, quell’enorme canyon che ci separa dallo spareggio vittorioso del’64 con l’Inter di Herrera sembra colmarsi. Nelle schiere del tifo c’è già chi si mangia le mani per i punti lasciati lungo il percorso in questa stagione. Senza le sconfitte con Verona e Parma, saremmo a cinque soli punti dall’Inter capolista.