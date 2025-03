Ilfattoquotidiano.it - Scoppia incendio a Heathrow: cancellati oltre 1350 voli. “Notevoli disagi nei prossimi giorni”

sta subendo un’importante interruzione di corrente. I passeggeri non devono recarsi all’aeroporto in nessun caso finché non riaprirà. Ci aspettiamo notenei“. Il gestore dell’aeroporto britannico ha comunicato così la cancellazione di almeno 1.351a seguito di unche ha anche provocato una vasta interruzione di corrente elettrica. La compagnia di bandiera British Airways ha dichiarato che l’impatto del rogo “avrà chiaramente un impatto significativo sulle nostre operazioni e i nostri clienti e stiamo lavorando più in fretta possibile per aggiornarli sulle opzioni di viaggio per le prossime 24 ore e”. Lo scalo, il più trafficato d’Europa, gestisce80 milioni di passeggeri ogni anno, e una media di 1.300al giorno, fra atterraggi e decolli.