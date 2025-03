Thesocialpost.it - Scooter contro camion, incidente spaventoso in Italia: purtroppo c’è una vittima

Un uomo di 34 anni ha perso la vita nella serata di giovedì 20 marzo a Volla, un comune in provincia di Napoli, a seguito di unstradale. Mentre era in sella al suo, si è scontrato frontalmente con un. Nonostante l’intervento tempestivo dei carabinieri e dei medici del 118, quando l’ambulanza è arrivata, per l’uomo non c’era più nulla da fare.L’è avvenuto in via Palazziello, una strada che collega la periferia di Volla con Ponticelli e prosegue verso Casalnuovo. Il punto di impatto è stato all’altezza del civico 205, nei pressi di una società di noleggio auto. La, un 34enne di origine straniera, viaggiava da solo sullo. Le cause dell’sono ancora in fase di accertamento; non è chiaro se siano stati coinvolti altri veicoli o se l’uomo abbia perso illlo del mezzo.