Formiche.net - Scontro tra giganti. L’Australia sfida la Silicon Valley che chiama in causa Trump

Le grandi aziende tecnologiche americane stanno facendo pressioni sull’amministrazioneaffinché vengano adottate misure che inducanoa rivedere le sue politiche regolatorie in materia di social media e piattaforme di streaming. La Computer and Communications Industry Association (CCIA), che rappresenta oltre 20del settore tecnologico – tra cui Meta, Google, Apple, Amazon e X – ha presentato una formale istanza all’Ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti. Questo documento, inserito nel più ampio quadro della revisione della politica commerciale americana, evidenzia le preoccupazioni riguardo alle proposte normative del governo australiano.Le norme australiane sotto la lenteIl cuore della disputa riguarda il cosiddetto “News Bargaining Incentive”, un meccanismo ideato dal governo australiano che impone alle piattaforme digitali di negoziare accordi economici o, in alternativa, di versare un’imposta specifica per l’utilizzo di contenuti giornalistici.