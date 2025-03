Anteprima24.it - Scontri tra tifosi della Cavese e polizia, individuati gli autori: ecco i provvedimenti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNon potranno allontanarsi dal proprio domicilio durante lo svolgimento di manifestazioni sportive alle quali partecipa la squadra di calcioi nove ultras colpiti dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora in seguito alle indagini realizzate dal Commissariato di P.S. Distaccato di Cava de’ Tirreni e dalla DIGOS, supportato da altri ufficiQuestura di Salerno e da unità del Reparto Prevenzione Crimine Campania, su richiestaProcuraRepubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, guidata da nei confronti di 9 ultras. Il provvedimento restrittivo trae infatti origine dai fatti accaduti nel pomeriggio del 29 settembre in occasione dell’incontro di calcio– Latina, gara valevole per il campionato di serie C.