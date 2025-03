Zon.it - Scontri durante Cavese-Latina: obbligo di dimora e Daspo per 9 ultras

I destinatari del provvedimento non potranno allontanarsi dal proprio domiciliole partite della. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore, riguarda gliavvenuti il 29 settembre 2024, in occasione della gara di Serie C tra. Secondo le indagini, un gruppo di tifosi, incappucciati e armati di bastoni, bottiglie di vetro e fumogeni, avrebbe attaccato le forze dell’ordine impegnate nel servizio di sicurezza.La situazione è degenerata quando i facinorosi hanno bloccato una strada e lanciato un ordigno esplosivo contro gli agenti, provocando una deflagrazione a pochi metri da loro. L’episodio si è verificato nel cuore della città, tra negozi e passanti, costretti a rifugiarsi nelle attività commerciali o a compiere manovre di emergenza per evitare il caos.