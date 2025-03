Ilrestodelcarlino.it - Scontri con ultrà del Lille. Gli indagati dal gip:: "Non volevamo la rissa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Hanno risposto alle domande del gip Domenico Truppa, raccontando la loro versione dei fatti accaduti la sera dello scorso 26 novembre, alla vigilia della partita di Champions tra Bologna e. Una vigilia finita con una violentatra i due gruppi di supporter, in cui gli ospiti hanno avuto la peggio: un tifoso delin particolare, a cui un colpo inferto con un corpo metallico ha staccato parte del naso. I seirossoblù (sono dodici i bolognesisui quindici totali), su cui pende una richiesta di misura cautelare a seguito delle indagini della Digos, hanno riferito di essere arrivati in via Zamboni non per una spedizione punitiva, come l’accusa ipotizza, ma dopo aver preso accordi con glifrancesi che, hanno riferito sempre i supporters rossoblù al giudice, avevano rubato le sciarpette ad alcuni ragazzini.