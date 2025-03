Movieplayer.it - Scissione, la Stagione 3 si farà: Apple TV+ ha rinnovato la sua serie dei record

Poche ore dopo la diffusione in streaming del finale di, lo studio ha confermato il ritorno dello show con altri episodiè stata ufficialmente rinnovata per una terza. La notizia arriva il giorno dell'arrivo in streaming del finale della secondasuTV+. Quello che era iniziato come un mistero fantascientifico di nicchia con un seguito di culto è diventato lapiù vista di sempre diTV+ durante la sua seconda, secondo i dati riportati di recente dallo stesso streamer. Nella, creata da Dan Erickson e diretta e prodotta da Ben Stiller, Adam Scott interpreta Mark Scout, un uomo che si sottopone a una procedura che separa la sua vita lavorativa da quella privata. .