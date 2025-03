Universalmovies.it - Scissione | La serie Apple TV+ tornerà con la Stagione 3

Lo streamerTV+ ha poco confermato di aver rinnovato la” per una terza.Seguendo l’avvincente seconda, con i numeri di visualizzazione più alti in assoluto per quanto riguarda la storia diTV+, lacreata da Ben Stiller ha ottenuto il via libera per una nuova sessione episodica. L’annuncio è stato accompagnato da un comunicato stampa ufficiale in cui sono presenti anche alcune dichiarazioni da parte dei protagonisti.«Realizzare “” è stata una delle esperienze più stimolanti dal punto di vista creativo a cui abbia mai preso parte», ha dichiarato il produttore esecutivo e regista Ben Stiller. «Sebbene non ne abbia memoria, mi dicono che realizzare la terzasarà altrettanto piacevole, anche se ogni ricordo di questi eventi futuri sarà per sempre e irrevocabilmente cancellato anche dai miei ricordi».