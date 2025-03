Ilgiorno.it - Sciopero mezzi oggi venerdì 21 marzo: a rischio metropolitana, bus e tram. Orari e fasce di garanzia: la diretta

Milano – Ennesima giornata di disagi per chi si sposta con ipubblici a Milano.21, è previsto unoper, bus edi Atm. La protesta potrebbe mettere ail regolare funzionamento di tutti inella città milanese, sia la metro che idi superficie. Si tratta di un'agitazione in programma da giorni a livello nazionale, come peraltro riportato sul calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Loè stato proclamato per chiedere un "aumento salariale di 300 euro", con una parallela alla "riduzione dell'o di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti". Allo stesso modo i lavoratori chiedono un "adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di tpl".