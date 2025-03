Lapresse.it - Sciopero 21 marzo 2025, Atm: “A Milano metro aperte”

Possibili disagi per il trasporto pubblico locale per lodi oggi 21. La protesta è stata indetta dai sindacati Al Cobas, ADL Cobas, Cobas Lavoro Privato, SGB e CUB Trasporti. Al’azienda Atm fa però sapere che tutte lesono, all’avvio dello. Anche tram, bus e filobus sono in servizio.Le ragioni delloLoè stato indetto per richiedere un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali a parità di salario, la diminuzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti, l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di trasporto pubblico locale (TPL), e il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il TPL, come si legge in una nota dei sindacati.