Sci Freestyle Fiora Tabanelli sfiora il podio mondiale nello Slopestyle | è quarta a St Moritz

Floranon riesce a centrare una medaglia iridataai Mondiali di sciin corso a St.. In Svizzera, la 17enne campionessa azzurra – autrice del miglior punteggio in eliminatoria – si ferma i piedi delcon laposizione ottenuta in seguito a una seconda run da 66,34 punti dopo il 53,64 della prima. Un paio di leggere imprecisioni sono costate un piazzamento in top-3 alla 17enne rappresentante dell’Esercito in una gara che ha visto festeggiare la padrona di caa Mathilde Gremaud. L’elvetica riesce a difendere il suo titolo con un punteggio di 88,65 che non ha lasciato scampo alle avversarie. La più vicina, la medaglia d’argento Lara Wolff, si è fermata infatti a 73,33. Sulanche la canadese Megan Oldham, terza con 70,63.avrà una grande opportunità di rifarsi il 29 marzo, quando sarà impegnata nel Big Air che quest’anno l’ha vista trionfare in Coppa del Mondo.