Sci di fondo Federica Cassol nona nella sprint tl di Lahti vinta da Coletta Rydzek

L’ultima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci disi apre con lain tecnica libera di, in Finlandia,qualesi piazza, ottenendo il miglior piazzamento individuale in carriera nel circuito maggiore. L’azzurra, dopo il primo posto delle qualificazioni, esce in semifinale, mentre la finale vienedalla tedesca.Nell’atto conclusivo, che è la prima tedesca a vincere unain Coppa del Mondo da Evi Sachenbacher a fine 2001, vince in 3’05?64, andando a precedere la norvegese Kristine Stavaas Skistad, seconda a 0?21, e l’elvetica Nadine Faehndrich terza a 0?38. In un arrivo serrato, resta ai piedi del podio la svedese Johanna Haegstroem, quarta a 0?51, mentre è quinta la norvegese Mathilde Myhrvold, a 0?71, infine termina sesta la finlandese Jasmine Kahara, a 1?38.