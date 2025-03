Iltempo.it - Schlein Tax: anche i sindaci Pd di Bologna e Firenze fanno la piazza a scrocco

Scoppia la polemica sulla tassa anti-Meloni per moltiplicare le piazze rosse. Protesta di Fratelli d'Italia nell'Assemblea Capitolina per la decisione del sindaco Gualtieri di sostenere economicamente, attraverso il Campidoglio, la kermesse del 15 marzo. «Roma Libera» è lo slogan scandito a più riprese da una nutrita rappresentanza di cittadini e militanti. Diverse bandiere e uno striscione occupano l'Aula Giulio Cesare prima che la presidente dell'assise Svetlana Celli facesse interrompere i lavori per sgomberare la sala. Ciò, comunque, non fa saltare il flashmob previsto per l'occasione. Una cinquantina di persone cantano l'inno di Mameli in segno di protesta. «La fascia tricolore – dichiara la consigliera Mariacristina Masi - deve spiegare come mai abbia deciso di sostenere le spese di una manifestazione di parte, che non può di certo essere confusa con un evento istituzionale, con risorse dei cittadini.