Scattano i Tutor intelligenti sulla A14: ecco le multe da capogiro!

Pescara - Nuovi3.0 attivi sull’A14: oltre 3400 euro di multa per chi supera i limiti di velocità, con possibili sospensioni della patente fino a 12 mesi. Il sistemaintelligente è ufficialmente operativoA14, con una tecnologia avanzata che misura la velocità media dei veicoli lungo l'autostrada. Dopo l’installazione di questa tecnologia innovativa, non c'è più scampo per chi eccede i limiti di velocità: ogni movimento dei veicoli viene monitorato con precisione, anche durante le code. Il sistema fotografa il veicolo sia al casello che in vari punti lungo il tratto autostradale, calcolando la velocità media complessiva. In caso di superamento del limite, lepossono raggiungere 3.400 euro e la sospensione della patente fino a un anno. Questo sistema avanzato è stato attivato su 26 tratte autostradali in tutta Italia, con sanzioni severe per chi infrange le regole.