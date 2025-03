Ilgiorno.it - Scatta la stagione degli Allievi. Varese-Angera e Trofeo Zinelli: baby talenti a caccia di gloria

Leggi su Ilgiorno.it

Con lanel Varesotto e ilMarioa Camignone, nel Bresciano, domenica 23 marzolasu strada della categoria. In palio i primi traguardi per gli atleti di 15-16 anni e le squadre brianzole sono pronte a dare battaglia. Iniziamo dalla, classica di apertura sulla distanza di 60 chilometri con partenza alle 10. Al via ci saranno i portacolori della Salus Seregno De Rosa diretti da Carlo Barlassina e Stefano Ferrone e i ragazzi del gruppo sportivo Giovani Giussanesi. Sul fronte bresciano sono invece attesi i corridori del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso e un paio di elementi della Lissone Mtb. Debutteranno invece fuori regione i ragazzi dell’Unione Sportiva Biassono che punteranno al bis nella Coppa Giuseppe Cei in programma a Monte San Quirico, in provincia di Lucca.