Ilgiorno.it - Scarcerati gli indagati per truffa. A casa col braccialetto elettronico perché il quadro indiziario traballa

Leggi su Ilgiorno.it

Sono statii due uomini di 29 e 52 anni residenti nelle case Aler di via Toti, a Magenta, arrestati la settimana scorsa per furto eai danni di un’anziana nell’ambito di un’indagine che ha portato in carcere anche una donna, classe 1955, che avrebbe trafugato nel corso di due anni 160mila euro alla vittima sfruttando il suo stato di fragilità. Nel caso dei due uomini di Magenta la situazione è risultata differente rispetto alla prima ricostruzione, e quindi ancora da chiarire. In particolare la posizione del cinquantaduenne, difeso dall’avvocato Roberto Grittini, è cambiata rispetto all’impianto accusatorio iniziale. L’uomo si era recato adell’anziana, a Milano, per svolgere lavori da elettricista, mai completati. Ma la sussistenza di eventuali reati è ancora tutta da appurare.