Scandalo a Treviso: Maestra d'asilo scoperta su OnlyFans, cosa succede ora?

Roma - Ladel profilo sudi Elena Maraga fa esplodere il dibattito sulla condotta degli insegnanti sui social, con nuovi codici etici in arrivo. Il caso di Elena Maraga,die bodybuilder di 29 anni di Varago di Maserada, in provincia di, ha scatenato una tempesta di polemiche dopo che è stato rivelato che la donna condivideva contenuti su. La Federazione italiana scuole materne (Fism) diha risposto rapidamente, avviando la redazione di un codice etico che regolerà il comportamento degli insegnanti anche sui social media. Il codice verrà sottoposto a votazione durante l'assemblea provinciale del prossimo 30 aprile. Simonetta Rubinato, presidente della Fism di, ha sottolineato che, pur non volendo entrare nel merito delle scelte private di ciascuno, il concetto di decoro e riservatezza dovrebbe essere alla base della professione di insegnante.