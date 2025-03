Zon.it - Scafati, finge di essere incinta e perseguita l’ex: 59enne condannata a 2 anni

Non accettando la fine della relazione extraconiugale, ha iniziato areamante con messaggi, telefonate e appostamenti, arrivando persino are di. Ora, una donna di 59diè stataa dueper atti persecutori.Secondo l’indagine, la vicenda ha avuto inizio nel 2016 e si è protratta per. La vittima, un uomo di Pagani, è diventato il bersaglio di continue molestie dopo aver interrotto la relazione. Oltre a numerose telefonate – rivolte anche alla sua famiglia e ai suoi parenti – l’uomo ha dovuto modificare le proprie abitudini, cambiare percorso per recarsi al lavoro e sostituire il numero di telefono per sfuggire alle pressioni delamante.Durante il processo, celebrato a Nocera Inferiore, è emersa anche la messa in scena di una presunta gravidanza, forse un ultimo tentativo della donna di riconquistarlo.