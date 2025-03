Gamberorosso.it - "Sauternes? Per ora i cambiamenti climatici non incidono sulla muffa, ma il futuro è incerto”. Intervista al wine maker di Chateau d'Yquem

Lorenzo Pasquini, italiano doc, ad appena 35 anni è ildel più prestigioso vino dolce al mondo,d’, fiore all’occhiello della sigla francese del lusso LMVH. Oggi che il mercato di questi vini è entrato in crisi, proprio questo giovane enologo è il protagonista della svolta che potrebbe ridefinire il loro ruolo e nuove prospettive per il. a partire dal “salato: nei vini, ma anche e soprattutto negli abbinamenti.Lorenzo Pasquini (foto Deepix)aldid'Per Lorenzo Pasquini inizia una nuova avventura, ad', uno dei vini più famosi, importanti e costosi al mondo. Una nuova pagina per i vini dolci che ci facciamo raccontare direttamente dal giovane protagonista. Lorenzo, lei è piuttosto giovane per la posizione che occupa.