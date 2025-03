Dayitalianews.com - Sardegna: trovato un altro cadavere a Cala Fighera, potrebbe essere quello di Paolo Durzu

Leggi su Dayitalianews.com

Il 33enne era scomparso insieme alla compagna, Manola Mascia, trovata morta nelle acque di, vicino alla Sella del Diavolo.diil corpo ri, incastrato fra gli scogli, poche ore fa a soli quindici metri dal luogo in cui era stato recuperato ildi Manola Mascia, fidanzata del giovane. La donna è stata ritrovata morta, ieri, tra gli scogli di. Manca solo l’ufficialità dell’identità, che potràconfermata dal riconoscimento da parte di un familiare dell’uomo. Purtroppo, però, il corpo avvistato questa mattina non puòraggiunto via mare, considerando le pessime condizioni meteo. Saranno gli esperti dei Vigili del Fuoco – via terra – a recuperare il corpo senza vita avvistato tra le acque di. La notizia è in aggiornamento.