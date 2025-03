Nonsolo.tv - Sarà la primavera con l’estate alla porte: da Sanremo alla hit estiva, la parabola dei Dual Gang (desaparecidos)

Leggi su Nonsolo.tv

Ricordandoladei, canzone flop a2002 ma destinata ad un discreto successo estivo.laconalleSaranno le ragazze con le gonne più corteE quegli sguardiaperteMa le ragazze di questi tempiCi fanno perdere completamente i sensiCorre l’anno del Signore 2002, l’Italia ha detto addiolira e dal 5 al 9 marzo sul palco del Teatro Ariston diva in scena il cinquantaduesimo Fl di, condotto da Pippo Baudo, veterano della conduzione del Fl.L’edizione viene ricordata per le polemiche per la presenza sul palco di Roberto Benigni (troppo fazioso per gli esponenti del Polo della Libertà – caspita, Roberto Benigni, proprio un rivoluzionario) e viene vinta dai Matia Bazar, con Messaggio d’amore – canzone che lo scrivente francamente non ricorda.