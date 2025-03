Anteprima24.it - Santillo (M5s): “Sabato a Caserta con Conte tra gli studenti e i lavoratori Jabil”

Tempo di lettura: 2 minuti“Domani,22 marzo sarò sul territoriono insieme al Presidente Giuseppee a una delegazione del Movimento 5 Stelle per due importanti appuntamenti” – a dichiaralo in una nota il deputatono del Movimento 5 Stelle Agostino, che prosegue – “alle 16:00 saremo ai cancelli dello stabilimentodi Marcianise, dove incontreremo iche stanno lottando contro i 413 licenziamenti annunciati dall’azienda per il 25 marzo. Dopo aver formalmente richiesto al Ministro Urso un tavolo immediato al MIMIT, vogliamo ribadire concretamente che il Movimento 5 Stelle non abbandonerà questi, a differenza di quanto fatto dal governo – afferma– alle 17:30, ci sposteremo all’Auditorium della Provincia diin Via Ceccano per il convegno ‘I giovani e la politica: un binomio ancora possibile’, dove discuteremo con gliuniversitari di temi cruciali come la fuga dei cervelli, le politiche giovanili e il lavoro nel Mezzogiorno – spiega il deputato – sarà una giornata in cui il Movimento 5 Stelle, con la presenza del Presidente, dimostrerà ancora una volta la sua vicinanza al territoriono, stando accanto a chi lotta per il proprio posto di lavoro e dialogando con i giovani sul loro futuro” – conclude Agostino