Sant'Antonio Abate, arrestate tre persone per droga: erano in un centro di spedizioni

. I trein possesso di oltre 600 grammi di crack, denaro in contante e materiale per il taglio e il confezionamentoI carabinieri di, con il supporto della Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia, hanno arrestato treper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Si tratta di B***** I****, 32enne ucraina, M**** C********, classe 1987, e D’***** P*******, 24 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di NapoliI militari hanno fermato i tre all’interno di undidie li hanno trovati in possesso di 607,5 grammi di crack, 230 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio, bilancini di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente e diversi telefoni cellulari.