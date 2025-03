Ilgiorno.it - Sant’Albino, l’ampliamento di Elesa: "Vogliamo verde, basta cemento"

"Più prati e meno capannoni", "vuole, parchi, servizi e rispetto, non parole vuote e disprezzo.". E ancora: "ci ruba la terra. Il Comune fa cassa emuore". Questi gli striscioni comparsi all’ingresso del quartiere per rendere tangibile la rabbia dei cittadini di un rione che si sente fagocitato dale dimenticato. Non a caso gli striscioni di dissenso sono apparsi proprio alla vigilia del tour che l’assessora all’Ambiente, Irene Zappalà, ha organizzato con i residenti e con i tecnici diper mettere nero su bianco la strategia per le “famose” compensazioni che l’azienda deve offrire al territorio in cambio del suo ampliamento. Da due anni e mezzo i cittadini hanno presentato una lista dettagliata di richieste, ribadita ieri a tecnici e assessora.