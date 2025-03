Romadailynews.it - Sanita’: al Gemelli l’VIII Giornata per le malattie neuromuscolari

(AgenziaNova) – E’ prevista per domani, al Policlinico Universitario A.Irccs di Roma, l’ottava edizione dellaper le(Aula Brasca, ore 9.00), in collaborazione con l’Associazione italiana di miologia e l’Associazione italiana sistema nervoso periferico.“L’obiettivo del convegno, che si aprira’ con l’introduzione di Serenella Servidei, Coordinatore di sede, Uoc Neurofisiopatologia Policlinico, e di Giuseppe Zampino, direttore Uoc Pediatria, Referente per lerare del Policlinicoal tavolo Regionale, e’ di offrire un aggiornamento su stato dell’arte, prevenzione, diagnosi, terapia e presa in carico del paziente” lo si legge in una nota.Il focus sara’ in particolare sulla prevenzione e sulle terapie innovative in ambito miopatie, miopatie metaboliche,mitocondriali, neuropatie periferiche, amiotrofie spinali, sclerosi laterale amiotrofica,della giunzione