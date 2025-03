Tg24.sky.it - Sangiuliano, l'ex ministro sarà il corrispondente Rai da Parigi

L'exdella Cultura e direttore del Tg2 Gennaro- secondo quanto si apprende - dovrebbe essere nominatodaa partire dal primo aprile e assumere la responsabilità della sede dal primo maggio.dovrebbe prendere il posto di Nicoletta Manzione che, a partire dal primo giugno, dovrebbe sostituire Marco Varvello, prossimo alla pensione.era dato in corsa anche per la sede di New York, chepresto lasciata da Guido Pagliara, anche lui vicino alla pensione.