Lettera43.it - Samuele Bersani torna in tour: «Ho avuto un tumore ai polmoni»

Leggi su Lettera43.it

«Sono molto riservato e siccome non ho fatto interviste con nessuno su questo argomento, ho preferito aspettare che arrivassero i concerti per raccontarlo direttamente».ha atteso il ritorno sul palco per raccontare nel dettaglio la malattia che lo ha costretto a rinunciare per mesi alle esibizioni dal vivo. «Hounaial primo stadio», ha raccontato sul palco degli Arcimboldi di Milano. «Primo stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo, che per fortuna non ho dovuto fare chemio o radio. Però mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è proprio il massimo». Sorretto dall’affetto del pubblico, il 54enne ha aggiunto di voler ripercorrere il suo periodo difficile nella speranza «di essere un po’ d’aiuto a quelli che o vivono un periodo analogo o hanno paura di farsi un esame di prevenzione».