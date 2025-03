Notizieaudaci.it - Samuele Bersani: ‘Tolto un pezzettino di polmone per un tumore al primo stadio’

Ho avuto unai polmoni alstadio.stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo,stadio vuol dire che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però significa che mi sono dovuto far togliere un lobo, undi, che per chi fa il mio mestiere non è che sia proprio il massimo”. Lo ha rivelatodurante dal palco dell’Arcimboldi di Milano, parlando per la prima volta della malattia che lo aveva costretto a sospendere la sua attività per curarsi.: ‘Per fortuna ci siamo arrivati in tempo’“É una malattia che ovviamente non auguro a nessuno – ha proseguito – però superati i 50 anni è anche logico che arrivino problemi che quando sei più giovane immagini di non dover mai affrontare. Tutti pensiamo che capiterà a qualcun altro ma non a noi.