Ilgiorno.it - Samuele Bersani rivela: “Ho avuto il cancro ai polmoni. Siamo arrivati in tempo”

Milano, 21 marzo 2025 –ha messo da parte per qualche istante la sua consueta riservatezza per parlare al pubblico del suo concerto milanese dell’importante battaglia che ha affrontato di recente. Una lotta contro una malattia che da oggi ha un nome: tumore al polmone. Ieri sera, in occasione della data al concerto al Teatro degli Arcimboldi, il cantautore bolognese si è rivolto al pubblico raccontando il suo percorso: “Sono molto riservato e siccome non ho fatto interviste con nessuno su questo argomento, ho preferito aspettare che arrivassero i concerti per raccontarlo direttamente. Così anche da essere un po’ d'aiuto a quelli che o vivono un periodo analogo o hanno paura di farsi un esame di prevenzione. Houn tumore ai, primo stadio”. Il cantante: “Era un tumore al primo stadio” Il cantautore, che ha scelto di condividere il suo racconto con il pubblico, che gli è sempre stato accanto, ha spiegato: “Primo stadio vuol dire che ci sonoin, primo stadio vuol dire che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è che sia proprio il massimo”.