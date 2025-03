Metropolitanmagazine.it - Samuele Bersani riprende il suo tour e rivela di aver avuto un tumore ai polmoni

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è finalmente tornato sul palco per recuperare le date del& Orchestra, annullato all’improvviso lo scorso novembre per problemi di salute. In scena al Teatro Arcimboldi di Milano, il cantautore romagnolo hato al pubblico le motivazioni dietro lo stop forzato: «Hounai, primo stadio. Sono stato operato. È stato uno dei periodi più grigi della mia vita. Primo stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo. Primo stadio vuol dire che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però mi sono dovuto far togliere un un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è che sia proprio il massimo».«La malattia è democratica, anche se non pensi mai che possa capitare a te.», ha poi continuato, parlando della malattia, «Ho ricevuto una quantità di appoggio di solidarietà e affetto enormi e vi devo una spiegazione.