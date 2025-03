Dilei.it - Samuele Bersani riprende i concerti e svela la malattia che l’ha colpito

Prima lo stop alle scene, poi il lungo silenzio interrotto da qualche sporadico post in cui ringraziava tutti per il supporto ricevuto.è tornato sul palco del suo tour con orchestra dopo i mesi trascorsi a prendersi cura della sua salute e per la prima volta rivela i motivi chenno condotto a rimandare iche l’avevano riportato nei teatri più importanti d’Italia. Un messaggio importante, il suo, rivolto a tutti coloro che hanno timore di sottoporsi ai controlli per paura di scoprire qualcosa di poco piacevole., lachecostretto a rinviare il tourSia cantare, la vita torna ad avere un colore dopo “uno dei periodi” più grigi e c’è anche la voglia di condividere con il pubblico il motivo checostretto a fermare iper pensare alla sua salute: “Ho avuto un tumore ai polmoni al primo stadio, quindi preso all’inizio.