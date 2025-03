Thesocialpost.it - Samuele Bersani racconta la sua battaglia contro il tumore: “Ecco perché sono sparito”

, durante un emozionante concerto a Milano, ha finalmente parlato del problema di salute che lo ha costretto a posticipare il tour dell’autunno scorso. Un periodo difficile che il cantautore ha definito come “uno dei più grigi della mia vita”.Ilai polmoni e la chirurgia salvavitaha spiegato al pubblico di aver scoperto di avere unai polmoni al primo stadio, diagnosticato in tempo grazie alla prevenzione. Non ha dovuto affrontare chemio né radioterapia, ma è stato necessario un intervento chirurgico che gli ha fatto rimuovere un lobo polmonare. Nonostante il difficile momento, il cantante ha voluto sottolineare quanto sia importante la diagnosi precoce e come la malattia, purtroppo, possa colpire chiunque.Il valore della condivisione e il sostegno dei fanndo la sua esperienza,ha confessato di essere una persona molto riservata e di non aver mai voluto parlare della sua condizione, ma il dover annullare il tour lo ha spinto a condividere la sua storia con il pubblico.