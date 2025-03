Dayitalianews.com - Samuele Bersani, il motivo della sosta dai concerti: “Colpito da tumore al polmone, volevo dirvelo di persona”

Quattro mesi fa,aveva interrotto improvvisamente i suoi, spiegando la decisione con problemi di salute di cui, però, non aveva voluto rivelare i dettagli. In quel periodo, l’artista bolognese aveva scelto di mantenere la massima riservatezza sulle sue condizioni.Almeno fino a ieri, 20 marzo. Durante un’esibizione live,ha deciso di aprirsi con il pubblico, condividendo per la prima volta la sua esperienza. “Non ho rilasciato interviste su questo argomento”, ha spiegato, “ho preferito aspettare di tornare sul palco per raccontarlo direttamente. In questo modo, posso essere di aiuto a chi sta attraversando un momento simile o a chi ha paura di sottoporsi a un esame di prevenzione. Tra l’altro, proprio questa settimana è dedicata a un certo tipo di prevenzione”.