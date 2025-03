Vanityfair.it - Samuele Bersani: «Ho avuto un tumore ai polmoni, primo stadio. Sono stato operato, è stato uno dei periodi più grigi della mia vita»

Il cantautore bolognese racconta il motivo dell'assenza dalle scene: «vuol dire che ciarrivati in tempo,vuol dire che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però midovuto far togliere un lobo»