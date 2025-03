Tpi.it - Samuele Bersani: “Ho avuto un tumore ai polmoni, è stato uno dei periodi più grigi della mia vita” | VIDEO

haunai: èlo stesso cantautore a rivelarlo dopo essere tornato a esibirsi dal vivo in seguito a uno stop forzato per via di una non meglio precisata malattia. L’interprete, infatti, lo scorso 7 novembre aveva annunciato la sospensione del suo tour per via di una malattia. Poi, il 24 dicembre aveva rivelato, sempre sui social, di essere guarito. Ora, a raccontare quanto accaduto, èlo stessodurante il suo concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano.Il cantante ha voluto raccontare tutta la verità al suo pubblico, che lo ha aspettato con affetto ma anche timore per le sue condizioni di salute. “Grazie di esserci e di essere venuti perché ho passato uno deiproprio piùin assolutomia. Houna cosa che capita e che è abbastanza democratica: la malattia.