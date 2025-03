Panorama.it - Samuele Bersani: «Ho avuto un tumore ai polmoni al primo stadio»

Dopo mesi di silenzio sulla sua condizione di salute,ha deciso di aprirsi con il suo pubblico, scegliendo il palco di Milano per condividere la sua esperienza. Di fronte ai suoi fan, ha raccontato «uno dei periodi più grigi della mia vita».Accolto da un lungo applauso, il cantautore ha parlato apertamente di ciò che ha vissuto, nella speranza «di essere un po' d'aiuto a quelli che o vivono un periodo analogo o hanno paura di farsi un esame di prevenzione». Poi ha rivelato: «Hounaialvuol dire che ci sono arrivati in tempo,vuol dire che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è che sia proprio il massimo».