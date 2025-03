Tpi.it - Samba & Glamour a Copacabana

Leggi su Tpi.it

Il Carnevale di Rio de Janeiro è uno degli eventi da vivere almeno una volta nella vita. Un’esplosione di gioia, colori e divertimento, tra il ritmo incalzante dei tamburi e dellae gli incantevoli carri, per una festa che pervade ogni angolo della città. Uno spettacolo unico al mondo, che affonda le sue radici già nel Settecento, e che attrae ogni anno migliaia di turisti. Con il suo mix tra cultura, storia e tradizione, il carnevale di Rio rappresenta al meglio la vera anima del Brasile. Tra i momenti più significativi l’esclusivo Baile do Copa, la festa più importante dell’anno, che si svolge in un luogo simbolo di tutto il Paese come ilPalace. L’edizione 2025 del Carnevale di Rio si è svolta dal 28 febbraio all’8 marzo. Una settimana che è frutto del lavoro di un intero anno di preparativi, per stupire i visitatori di ogni età e provenienza tra piume, paillettes, party, sfilate e gare di ballo.