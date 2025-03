Sport.quotidiano.net - Samb, il doppio ex Consorti: "Torni tra i protagonisti"

Ha militato in entrambe le squadre. Cresciuto nel settore giovanile della, Gabrieleha vinto il campionato di C2 con il Chieti per tornare in rossoblù in C1 e per esserne poi il capitano nel campionato di Eccellenza nella stagione 93-94 dopo la cancellazione del club rivierasco. Fa le carte al match del Riviera. "Sarà una partita -dice-più decisiva per lache per il Chieti che il suo campionato lo sta facendo molto bene. Per la formazione rossoblù rappresenta un ulteriore tassello in vista dell’auspicata e benedetta promozione in Serie C che tutti noi vogliamo. Laha fatto un percorso straordinario, al di la della parentesi poco esaltante di febbraio". Gestire il vantaggio sulle inseguitrici potrebbe essere l’obiettivo di Eusepi e compagni. "Nelle prossime sette partite – analizza- ne disputeranno quattro in casa e tre in trasferta.