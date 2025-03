Bergamonews.it - Samardzic, prima gioia in nazionale! La Croazia di Pasalic fa il colpo con la Serbia

Sei i giocatori dell’Atalanta impegnati nellaserata delle nazionali, tutti quanti in Nations League. In cinque hanno giocato, solo uno no: il più atteso, il bergamasco Matteo Ruggeri, non è riuscito a fare il suo esordio assoluto con l’Italia.Sono stati invece protagonisti contro la Germania, nella sconfitta per 1-2 sia Raoul Bellanova (entrato a mezz’ora dalla fine) e anche Daniel Maldini, entrato a circa 20 minuti dalla fine e andato vicino al gol, offrendo una prestazione comunque più solida del compagno.“Daniel ha fisico strappo e tecnica” ha affermato Spalletti in conferenza stampa, “è un ragazzo che nonostante abbia giocato con continuità sono convinto che riuscirà a ritagliarsi un futuro importante”.Nei quarti di finale si è visto anche uno spettacolare-Francia, con una netta vittoria per 2-0 dei padroni di casa: Marioè stato protagonista dal 60? in poi, dopo che nel primo tempo Budimir e Perisic avevano fissato il risultato (con tanto di rigore sbagliato da Kramaric).