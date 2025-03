Movieplayer.it - Samanta Togni: "Pechino Express è la mia rinascita, con mio marito Mario cerchiamo di ricomporre i pezzi"

, storica protagonista di Ballando con le Stelle, ha raccontato di aver vissuto un periodo difficile, segnato da insicurezze e crisi personale. Oggi, dopo, si sente rinata., figlia d'arte, i genitori, Sandroe Loredana Camilli, sono due ballerini, è una delle protagoniste dell'ultima edizione di, dove partecipa in coppia con sua sorella Debora. Un'avventura che, come ha raccontato in un'intervista a Fanpage, ha accettato per poter capire meglio cosa aspettarsi dal futuro, soprattutto in relazione al suo rapporto con suoRusso, con il quale sta attraversando un momento di crisi. LaconLa ballerina ha spiegato al portale cosa l'abbia spinta a partecipare all'adventure game di Sky, sottolineando che desiderava mettersi alla prova e vivere un'esperienza significativa .