Samanta Togni è in crisi col marito Mario Russo | Stiamo cercando di capire se si può riparare

Già lo scorso settembre, attrice e conduttrice, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, aveva anticipato lacoldopo quattro anni di matrimonio, anche a causa della distanza geografica tra i due, con lei che al momento vive a Roma e lui che trascorre gran parte dell’anno a Dubai per lavoro: “C’è stato un terremoto, ci siamo allontanati e orarimettendo insieme i pezzi”, aveva raccontato su Rai 1. A scatenare lanon era stata soltanto la distanza, ma anche l’intromissione di terze persone, come svelato dalla stessa: “Non sono state donne, ma persone invidiose e gelose del nostro rapporto perché venivano da relazione finite. Ora la fede al dito c’è perchérimettendo a posto le cose, anche se nulla tornerà come prima perché è inevitabile”.