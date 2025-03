Thesocialpost.it - Salvini , telefonata con JD Vance: la sfida con Meloni per il canale privilegiato con Trump

Matteonon vuole restare indietro nella corsa a costruire un rapporto diretto con la nuova amministrazione. Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio ha avuto un colloquio telefonico di quindici minuti con il vicepresidente degli Stati Uniti, JD, un segnale chiaro della sua volontà di ritagliarsi un ruolo di primo piano nei rapporti tra Roma e Washington.Il colloquio cone il piano per una missione negli UsaSecondo quanto riferito dalla Lega, latraè stata “cordiale e concreta”, con un focus su temi economici e geopolitici. Il vicepremier italiano ha anticipato l’intenzione di organizzare una missione negli Stati Uniti insieme a imprese e investitori per rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi.Nella conversazione,ha anche sottolineato “l’importanza del Made in Italy nel mondo” e la necessità di una collaborazione più stretta per contrastare l’immigrazione illegale, tema particolarmente caro alla destra americana e alla stessa amministrazione